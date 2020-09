Napoli, per Insigne sospetto stiramento alla coscia (Di domenica 27 settembre 2020) Napoli - La roboante vittoria del Napoli, un 6-0 al Genoa che porta gli azzurri primi in classifica con due successi nelle prime due giornate di campionato, è stata funestata dall' infortunio del ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020)- La roboante vittoria del, un 6-0 al Genoa che porta gli azzurri primi in classifica con due successi nelle prime due giornate di campionato, è stata funestata dall' infortunio del ...

