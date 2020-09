Napoli, Insigne si infortuna e salta la Juventus (Di domenica 27 settembre 2020) Tegola sul Napoli in vista del prossimo big match con la Juventus. Il capitano azzurro Insigne costretto a lasciare spazio ad Elmas durante il primo tempo del match con il Genoa. Nel corso di un raddoppio su Destro ha sentito tirare alla coscia sinistra e si è fermato dolorante a terra per qualche minuto. Dopo l'intervento dello staff medico azzurro è uscito zoppicando nell'apprensione dei compagni e dei 1000 spettatori presenti al San Paolo. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Tegola sulin vista del prossimo big match con la. Il capitano azzurrocostretto a lasciare spazio ad Elmas durante il primo tempo del match con il Genoa. Nel corso di un raddoppio su Destro ha sentito tirare alla coscia sinistra e si è fermato dolorante a terra per qualche minuto. Dopo l'intervento dello staff medico azzurro è uscito zoppicando nell'apprensione dei compagni e dei 1000 spettatori presenti al San Paolo. ITA Sport Press.

