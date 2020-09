Napoli, gli sparano dopo una lite per la viabilità: 21enne vivrà senza gambe - La famiglia: 'Aiutateci a scoprire chi ha colpito Gaetano' (Di domenica 27 settembre 2020) 'Aiutateci a trovare i colpevoli': è l'appello lanciato dalla famiglia di Gaetano Barbuto Ferraiuolo, 21 anni, colpito con sei colpi di arma da fuoco alle gambe alcuni giorni fa a Sant'Antimo, Napoli,. Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 27 settembre 2020) 'a trovare i colpevoli': è l'appello lanciato dalladiBarbuto Ferraiuolo, 21 anni,con sei colpi di arma da fuoco allealcuni giorni fa a Sant'Antimo,,.

pisto_gol : Lo scorso anno, alla 1^ giornata, in Fiorentina-Napoli fu concesso un rigore per mani di Zielinski: tutti gli ex-ar… - lorepregliasco : A Torino, Milano, Firenze, Roma, Napoli i centri storici votano NO, gli altri quartieri votano SI. Fattore ZTL: il ritorno. #referendum - RaiNews : Napoli. Si è rinnovato il miracolo di San Gennaro in un Duomo blindato per le misure anti Covid-19… - spiderenne : RT @MariuzzoAndrea: 27 SETTEMBRE 1943 77 anni fa inizia a Napoli l'insurrezione popolare contro gli occupanti tedeschi, a cui si uniscono a… - ZPeppem : E' ora che Napoli risorga e ritrovi gli antichi splendori. E' ora che scoppi una rivolta contro le camorre!… -