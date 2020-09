Napoli-Genoa, ore 18.00: le formazioni ufficiali (Di domenica 27 settembre 2020) Le scelte ufficiali di Gattuso e Maran per il match della 2ª giornata di Serie A tra Napoli e Genoa Leggi su 90min (Di domenica 27 settembre 2020) Le sceltedi Gattuso e Maran per il match della 2ª giornata di Serie A tra

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGenoa ?? - DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - footballdata_fi : ??Le curiosità della 2° giornata @SerieA 2020/21: ???????Ore 18.00 - stadio 'San Paolo' di Napoli - diretta @SkySport… - ilcirotano : Genoa, dopo Perin anche Schone positivo al Covid: non è partito per Napoli - -