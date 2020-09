Napoli-Genoa oggi in tv: orario e come vederla in diretta streaming (Di domenica 27 settembre 2020) Il programma di Napoli-Genoa, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli azzurri, vincitori all’esordio contro il Parma, giocano il loro primo match casalingo della nuova stagione. Nel Grifone non ci sarà Mattia Perin, risultato positivo al tampone. L’incontro, in programma oggi domenica 27 settembre alle ore 18, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 253 e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale e highlights e pagelle al termine. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Il programma di, gara valevole per la seconda giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli azzurri, vincitori all’esordio contro il Parma, giocano il loro primo match casalingo della nuova stagione. Nel Grifone non ci sarà Mattia Perin, risultato positivo al tampone. L’incontro, in programmadomenica 27 settembre alle ore 18, sarà trasmesso intv su Sky Sport 253 e insulla piattaforma Sky Go. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale e highlights e pagelle al termine.

