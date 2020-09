Napoli-Genoa, Maran dovrà fare a meno di Schone: il danese è posivito al Covid-19. I dettagli (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovo caso di positività in Serie A.Dopo Mattia Perin, anche Lasse Schone non è partito per Napoli dopo il secondo giro supplementare di tamponi effettuato ieri notte ed il cui esito si è avuto stamattina: il regista danese è già stato posto in isolamento domiciliare, anche se la carica virale è talmente bassa da rendere l'esito incerto. La conferma, dunque, arriverà tra oggi pomeriggio e domani dopo che il giocatore si sarà a sottoposto a un nuovo tampone. Tutti gli altri componenti della rosa sono risultati negativi. Per la gara contro i partenopei, in programma alle ore 18.00 allo Stadio "San Paolo", mister Rolando Maran dovrà dunque fare a meno anche del classe '86.Genoa, ... Leggi su mediagol (Di domenica 27 settembre 2020) Nuovo caso di positività in Serie A.Dopo Mattia Perin, anche Lassenon è partito perdopo il secondo giro supplementare di tamponi effettuato ieri notte ed il cui esito si è avuto stamattina: il registaè già stato posto in isolamento domiciliare, anche se la carica virale è talmente bassa da rendere l'esito incerto. La conferma, dunque, arriverà tra oggi pomeriggio e domani dopo che il giocatore si sarà a sottoposto a un nuovo tampone. Tutti gli altri componenti della rosa sono risultati negativi. Per la gara contro i partenopei, in programma alle ore 18.00 allo Stadio "San Paolo", mister Rolandodovrà dunqueanche del classe '86., ...

DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - sscnapoli : ?? | #NapoliGenoa posticipata alle ore 18:00 ?? - napoli_tifo : @Torrenapoli1 @scottotweet Sarebbe meglio rinviarla. Il rischio e grande sui nostri avendo gia 2 casi confermati al… - genovapostnews : Genoa, anche Schone positivo al Covid: in isolamento, non giocherà contro il Napoli -