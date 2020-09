Napoli-Genoa, Gattuso schiera l’artiglieria pesante: Lozano, Mertens, Insigne e Osimhen (Di domenica 27 settembre 2020) Un Napoli ultra offensivo quello che scenderà in campo tra poco al San Paolo, contro il Genoa. Gattuso ha scelto la presenza contemporanea, in campo, di Osimhen e Mertens. In porta è la volta di Alex Meret, nel nome della perfetta alternanza con Ospina. Sulla linea difensiva, a destra c’è Di Lorenzo, al centro Manolas e Koulibaly e a sinistra Hysaj sostituisce Mario Rui. Il centrocampo è di qualità, con Fabian e Zielinski. Lozano, Mertens e Insigne lavoreranno con Victor Osimhen. Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Zielinski, Lozano, Mertens, Insigne, Osimhen. All. ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Unultra offensivo quello che scenderà in campo tra poco al San Paolo, contro ilha scelto la presenza contemporanea, in campo, di. In porta è la volta di Alex Meret, nel nome della perfetta alternanza con Ospina. Sulla linea difensiva, a destra c’è Di Lorenzo, al centro Manolas e Koulibaly e a sinistra Hysaj sostituisce Mario Rui. Il centrocampo è di qualità, con Fabian e Zielinski.lavoreranno con Victor: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Zielinski,. All. ...

