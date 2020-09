Napoli Genoa 6-0 LIVE: Politano chiude il set (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Napoli e Genoa: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Paolo”, Napoli e Genoa si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Napoli Genoa 6-0 MOVIOLA 72′ SESTO GOL Napoli – Il Napoli chiude il set con Politano che dalla destra si rende protagonista di una bellissima serpentina, prima di sparare un sinistro nell’angolino lontano. 69′ CINQUINA Napoli – Gli azzurri non si fermano più. Koulibaly lancia sulla fascia Hysaj, l’albanese serve Elmas che ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Allo Stadio San Paolo, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “San Paolo”,si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi6-0 MOVIOLA 72′ SESTO GOL– Ilil set conche dalla destra si rende protagonista di una bellissima serpentina, prima di sparare un sinistro nell’angolino lontano. 69′ CINQUINA– Gli azzurri non si fermano più. Koulibaly lancia sulla fascia Hysaj, l’albanese serve Elmas che ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGenoa ?? - DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - Bervigra : 6-0 Napoli-Genoa ed @victorosimhen9 non ha segnato? ????????#inizianolebestemmie #Fantacalcio #legapiangente #napoligenoa - Armadillina : Manca solo che segna @TommyStar55 E facciiiii un golllll E facciiiii un golll Facci un gol Tommaso Staraceeeee La… -