Napoli-Genoa 6-0, le pagelle di CalcioWeb: partita di tennis, Osimhen si conferma [FOTO] (Di domenica 27 settembre 2020) Napoli-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Prestazione super del Napoli nella partita della seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso si conferma anche contro il Genoa, dominio totale e punteggio di 6-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, preoccupazione per i rossoblu con un netto passo indietro rispetto al successo contro il Crotone. Ad aprire le marcature è stato Lozano, nella ripresa il Napoli dilaga con le reti di Zielinski, Mertens, ancora Lozano, Elmas e Politano. Tutti promossi per gli azzurri, bocciati quasi tutti al Genoa. Napoli a 6 punti dopo due giornate. Sfoglia la FOTOGALLERY in alto con tutte le ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 27 settembre 2020), ledi– Prestazione super delnelladella seconda giornata del campionato di Serie A. La squadra di Gennaro Gattuso sianche contro il, dominio totale e punteggio di 6-0 che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro, preoccupazione per i rossoblu con un netto passo indietro rispetto al successo contro il Crotone. Ad aprire le marcature è stato Lozano, nella ripresa ildilaga con le reti di Zielinski, Mertens, ancora Lozano, Elmas e Politano. Tutti promossi per gli azzurri, bocciati quasi tutti ala 6 punti dopo due giornate. Sfoglia laGALLERY in alto con tutte le ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliGenoa ?? - DiMarzio : #Genoa, #Perin positivo al Covid: non convocato per #Napoli - TgLa7 : #Coronavirus: il portiere del Genoa Perin positivo con febbre. Maran: squadra parte per Napoli nel pomeriggio - latrisinfabula : Dopo le clamorose cadute del #Bayern e del #CITY crolla anche il #Genoa a Napoli...?? #NapoliGenoa #SerieATIM - CucchiRiccardo : Al di là della evidente differenza di valori rispetto al #Genoa, questo #Napoli ha un bel potenziale a mio giudizio… -