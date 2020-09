Napoli-Genoa 1-0 al 45′: Lozano segna alla Callejon. Ma il Napoli perde Insigne (Di domenica 27 settembre 2020) Tutti aspettano Osimhen e invece sboccia Lozano. È il messicano il protagonista del primo tempo che il Napoli sta conducendo 1-0 contro il Genoa. Gattuso lo schiera nella posizione di Callejon nel 4-2-3-1 che in fase difensiva è di fatto un 4-3-3 (anche prima dell’uscita di Insigne). E Lozano segna una rete alla Callejon sul classico taglio beniteziano ad opera di Mertens. Il messicano parte sul filo e batte Marchetti. È appena il decimo minuto. Il primo tempo è in due atti. Il primo atto con Insigne in campo e il secondo dopo l’infortunio muscolare che costringe il capitano a uscire. Nei primi venti minuti, la partita è a senso unico. Più volte il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 settembre 2020) Tutti aspettano Osimhen e invece sboccia. È il messicano il protagonista del primo tempo che ilsta conducendo 1-0 contro il. Gattuso lo schiera nella posizione dinel 4-2-3-1 che in fase difensiva è di fatto un 4-3-3 (anche prima dell’uscita di). Euna retesul classico taglio beniteziano ad opera di Mertens. Il messicano parte sul filo e batte Marchetti. È appena il decimo minuto. Il primo tempo è in due atti. Il primo atto conin campo e il secondo dopo l’infortunio muscolare che costringe il capitano a uscire. Nei primi venti minuti, la partita è a senso unico. Più volte il ...

