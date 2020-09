Napoli, Galleria Vittoria chiusa: riapre alle auto il tratto pedonale del Lungomare (Di domenica 27 settembre 2020) riapre alle auto, seppur temporaneamente, il tratto pedonale del Lungomare di Napoli. La misura è stata presa alla luce della chiusura in entrambi i sensi di marcia della Galleria Vittoria, che collega l’area del porto e di piazza Municipio con piazza Vittoria e il quartiere Chiaia. La decisione di chiudere la Galleria Vittoria in entrambi i sensi di marcia è stata presa a seguito del sopralluogo effettuato stamattina dalle strutture tecniche del Comune, al fine di effettuare le indagini e i lavori necessari a garantire una riapertura in totale sicurezza. All’interno della ... Leggi su ildenaro (Di domenica 27 settembre 2020), seppur temporaneamente, ildeldi. La misura è stata presa alla luce della chiusura in entrambi i sensi di marcia della, che collega l’area del porto e di piazza Municipio con piazzae il quartiere Chiaia. La decisione di chiudere lain entrambi i sensi di marcia è stata presa a seguito del sopralluogo effettuato stamattina dstrutture tecniche del Comune, al fine di effettuare le indagini e i lavori necessari a garantire una riapertura in totale sicurezza. All’interno della ...

muoversincampan : Dopo il sopralluogo effettuato questa mattina dalle strutture tecniche del Comune di Napoli, s'è reso necessario pr… - ExPartibus : Napoli, chiusura Galleria Vittoria su entrambi in sensi di marcia - - pietro_riccio : Napoli, chiusura Galleria Vittoria su entrambi in sensi di marcia - - Notiziedi_it : Galleria Vittoria chiusa in entrambi i sensi di marcia: il lungomare riapre alle auto, ecco come cambia il traffico… - Notiziedi_it : Napoli, chiusa la Galleria Vittoria in entrambe le direzioni: riapre il lungomare alle auto ma a 10 chilometri l’ora -