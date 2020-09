Napoli | de Magistris | Accordo con la Cdp | arrivati 500 milioni Entro ottobre salderemo tutti i creditori

Leggi su ildenaro

(Di domenica 27 settembre 2020) “Prima dell’estate siamo riusciti a concludere uncon Cassa depositi e prestiti in base al quale il Comune diha ricevuto, in questi giorni, 500di euro circa destinati esclusivamente a pagare idell’ente.il mese dieffettueremoi pagamenti”. Lo scrive su Facebook il sindaco Luigi de. “E’ un’operazione – prosegue de– che dà soldi subito a fornitori, professionisti, aziende, società, operatori sociali e culturali, cittadini. Si va dai servizi per l’ambiente, alla cedole librarie, dall’assistenza per i più fragili agli eventi culturali, dal trasporto alle strade. Insomma si ...