Napoli, chiusa galleria Vittoria: scatta un nuovo piano traffico (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune di Napoli ha comunicato che per motivi di sicurezza e dopo aver effettuato un sopralluogo “si è reso necessario procedere alla chiusura della galleria Vittoria in entrambi i sensi di marcia”, si legge nella nota. “Tutto ciò al fine di effettuare tutte le indagini ed i lavori necessari a garantire una riapertura in totale sicurezza della galleria nel più breve tempo possibile. Nelle prossime ore sarà adottato un dispositivo di protezione civile che avrà incidenza sulla viabilità e sulla sicurezza e che terrà conto anche delle particolari attuali condizioni legate alla emergenza covid. Tale dispositivo sarà attuato con uno sforzo straordinario della Polizia Municipale e con la collaborazione di tutte le ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comune diha comunicato che per motivi di sicurezza e dopo aver effettuato un sopralluogo “si è reso necessario procedere alla chiusura dellain entrambi i sensi di marcia”, si legge nella nota. “Tutto ciò al fine di effettuare tutte le indagini ed i lavori necessari a garantire una riapertura in totale sicurezza dellanel più breve tempo possibile. Nelle prossime ore sarà adottato un dispositivo di protezione civile che avrà incidenza sulla viabilità e sulla sicurezza e che terrà conto anche delle particolari attuali condizioni legate alla emergenza covid. Tale dispositivo sarà attuato con uno sforzo straordinario della Polizia Municipale e con la collaborazione di tutte le ...

