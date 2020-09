Nagorno Karabakh, ricomincia la guerra tra Azerbaijan e armeni: bombardamenti e vittime (Di domenica 27 settembre 2020) Venti di guerra nel Caucaso meridionale. In Nagorno Karabakh torna ad accendersi uno dei conflitti più duraturi della storia moderna. Non le solite schermaglie, con isolati scontri a fuoco tra le trincee, ma una violenta recrudescenza delle ostilità tra l’esercito dell’Azerbaijan e quello armeno dell’Artsakh, l’autoproclamata regione autonoma appoggiata da Yerevan. Fonti dei due blocchi militari parlano di bombardamenti con vittime, di aerei ed elicotteri abbattuti e una situazione tutta in divenire. L’origine delle operazioni militari pochi minuti dopo le 8 del mattino (le 6 in Italia) con un attacco congiunto da cielo e a terra delle forze azere contro i centri urbani della regione, compresa la capitale della Repubblica dell’Artsakh, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) Venti dinel Caucaso meridionale. Intorna ad accendersi uno dei conflitti più duraturi della storia moderna. Non le solite schermaglie, con isolati scontri a fuoco tra le trincee, ma una violenta recrudescenza delle ostilità tra l’esercito dell’e quello armeno dell’Artsakh, l’autoproclamata regione autonoma appoggiata da Yerevan. Fonti dei due blocchi militari parlano dicon, di aerei ed elicotteri abbattuti e una situazione tutta in divenire. L’origine delle operazioni militari pochi minuti dopo le 8 del mattino (le 6 in Italia) con un attacco congiunto da cielo e a terra delle forze azere contro i centri urbani della regione, compresa la capitale della Repubblica dell’Artsakh, ...

