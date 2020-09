Muore a 54 anni per aver mangiato troppa liquirizia (Di domenica 27 settembre 2020) . Consumava un pacchetto e mezzo di caramelle al giorno Un uomo di 54 anni ha perso la vita negli Usa per aver esagerato nel mangiare liquirizia. Ogni giorno consumava un pacco e mezzo di liquirizia nera e ciò si è rivelato fatale. Secondo gli scienziati, l’uomo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di domenica 27 settembre 2020) . Consumava un pacchetto e mezzo di caramelle al giorno Un uomo di 54ha perso la vita negli Usa peresagerato nel mangiare. Ogni giorno consumava un pacco e mezzo dinera e ciò si è rivelato fatale. Secondo gli scienziati, l’uomo … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Muore a 54 anni per aver mangiato troppa liquirizia

Un uomo di 54 anni ha perso la vita negli Usa per aver esagerato nel mangiare liquirizia. Ogni giorno consumava un pacco e mezzo di liquirizia nera e ciò si è rivelato fatale. Secondo gli scienziati, ...

