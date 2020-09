MOVIOLA – Roma-Juventus, rigore per mani di Rabiot: dal dischetto trasforma Veretout (VIDEO) (Di domenica 27 settembre 2020) Calcio di rigore per la Roma contro la Juventus. Al 30′ del primo tempo su un tiro di Jordan Veretout arriva il mani netto di Adrien Rabiot, che non riesce ad attaccarlo al corpo e colpisce troppo nettamente la sfera. L’arbitro Di Bello non può far altro che fischiare calcio di rigore e dal dischetto va lo stesso centrocampista francese che non sbaglia: episodio da MOVIOLA di facile lettura, penalty corretto. Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Calcio diper lacontro la. Al 30′ del primo tempo su un tiro di Jordanarriva ilnetto di Adrien, che non riesce ad attaccarlo al corpo e colpisce troppo nettamente la sfera. L’arbitro Di Bello non può far altro che fischiare calcio die dalva lo stesso centrocampista francese che non sbaglia: episodio dadi facile lettura, penalty corretto.

sportface2016 : Episodio da moviola in #RomaJuventus, rigore per mani di #Rabiot: trasforma #Veretout, il video - sportli26181512 : Roma-Juventus, la MOVIOLA LIVE: mano di Rabiot, rigore netto. Proteste per il contatto Chiellini-Dzeko: Posticipo d… - ilbianconerocom : Roma-Juve, la moviola LIVE - junews24com : Moviola Roma-Juve: gli episodi dubbi del match - - junews24com : Roma-Juve LIVE: sintesi, moviola, risultato tabellino e cronaca - -