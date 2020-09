MotoGP, Bagnaia: "Sono contento visto come era iniziato il weekend (Di domenica 27 settembre 2020) Una gara tutta in rimonta per Pecco Bagnaia a conclusione di un weekend catalano iniziato non benissimo ma chiuso dignitosamente con una sesta posizione finale. Pecco recrimina per le qualifiche di ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) Una gara tutta in rimonta per Peccoa conclusione di uncatalanonon benissimo ma chiuso dignitosamente con una sesta posizione finale. Pecco recrimina per le qualifiche di ...

SkySportMotoGP : ?? VINALES SI PRENDE MISANO? ?? Caduta per Bagnaia, 1° in fuga a 7 giri dal termine ? Penalizzato Quartararo ? 1?????… - gponedotcom : Petrucci: 'Contento per la corsa, ma il mio motore continua a faticare': 'Dall'Austria non riesco ad essere veloce… - UgoBaroni : RT @tuttosport: #MotoGP, #Bagnaia: “Sono contento visto come era iniziato il weekend ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #MotoGP, #Bagnaia: “Sono contento visto come era iniziato il weekend ?? - tuttosport : #MotoGP, #Bagnaia: “Sono contento visto come era iniziato il weekend ?? -