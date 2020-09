Morto perché mangiava troppe caramelle alla liquerizia (Di domenica 27 settembre 2020) Negli Stati Uniti un uomo di 52 anni è morto per aver mangiato troppe caramelle alla liquerizia. Un casa unico – descritto sul New England Journal of Medicine dai medici del Brigham and Women’s Hospital, del Massachusetts General Hospital, e dell’Harvard Medical School di Boston – e dovuto alle alte concetrazioni di acido glicirrizico, contenuto nella radice di liquerizia. Gli studi infatti confermano che l’acido glicirrizico causa ipertensione, ipopotassiemia (bassi livelli di potassio) alcalosi metabolica, aritmie fatali e insufficienza renale. Leggi su vanityfair (Di domenica 27 settembre 2020) Negli Stati Uniti un uomo di 52 anni è morto per aver mangiato troppe caramelle alla liquerizia. Un casa unico – descritto sul New England Journal of Medicine dai medici del Brigham and Women’s Hospital, del Massachusetts General Hospital, e dell’Harvard Medical School di Boston – e dovuto alle alte concetrazioni di acido glicirrizico, contenuto nella radice di liquerizia. Gli studi infatti confermano che l’acido glicirrizico causa ipertensione, ipopotassiemia (bassi livelli di potassio) alcalosi metabolica, aritmie fatali e insufficienza renale.

