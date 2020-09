“Morirai come un porco scannato”: lettera minatoria al neo sindaco (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – “Niente consiglio Comunale, ti faremo perdere sempre a te e al tuo sindaco di merda. E’ stato solo fortunato”. Inizia in salita l’avventura politica del primo cittadino di Caivano. Brutto risveglio stamane per il neo sindaco Enzo Falco, ed il giornalista Ciro Pisano, con quest’ultimo che ha ricevuto a casa una lettera minatoria, con su scritto: “Comandiamo tutto anche i tuoi voti, tutto ti togliamo”. Poi ancora: “Se non stai zitto ti fai male. Morirai come un porco scannato tu e tuo sindaco se ti fa assessore”. “Piena solidarietà al neo sindaco di Caivano Enzo Falco e al giornalista Ciro Pisano per le orribili minacce ricevute con una ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 27 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaivano (Na) – “Niente consiglio Comunale, ti faremo perdere sempre a te e al tuodi merda. E’ stato solo fortunato”. Inizia in salita l’avventura politica del primo cittadino di Caivano. Brutto risveglio stamane per il neoEnzo Falco, ed il giornalista Ciro Pisano, con quest’ultimo che ha ricevuto a casa una, con su scritto: “Comandiamo tutto anche i tuoi voti, tutto ti togliamo”. Poi ancora: “Se non stai zitto ti fai male. Moriraiunscannato tu e tuose ti fa assessore”. “Piena solidarietà al neodi Caivano Enzo Falco e al giornalista Ciro Pisano per le orribili minacce ricevute con una ...

