Militare eroe salva ragazzo e annega: ritrovato il corpo in mare a Milazzo (Di domenica 27 settembre 2020) È stato ritrovato stamani al largo di Milazzo (Me) nello specchio di mare antistante Tono dove si erano concentrate le ricerche, il corpo di Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della...

Agenzia_Ansa : Salva un ragazzo e annega, il militare eroe trovato morto #ANSA - Corriere : Aurelio Visalli, il militare eroe morto a Milazzo per salvare in mare due ragazzini spericolati - selcinosa : RT @Agenzia_Ansa: Salva un ragazzo e annega, il militare eroe trovato morto #ANSA - MLGcopyright : Aurelio Visalli, il militare eroe morto a Milazzo per salvare in mare due ragazzini spericolati - FirenzePost : Militare eroe salva un ragazzo e annega in mare. Ritrovato il corpo -