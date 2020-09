Milazzo, trovato in mare il corpo del militare che aveva salvato due persone (Di domenica 27 settembre 2020) A ripescare il cadavere di Aurelio Visalli è stato l’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficiale aveva prestato servizio. Aurelio Visalli è stato ritrovato stamattina al largo di Milazzo, in provincia di Messina, nello specchio di mare antistante. Era disperso dalla tarda mattinata di ieri, quando è stato lanciato l’allarme e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 27 settembre 2020) A ripescare il cadavere di Aurelio Visalli è stato l’equipaggio della motovedetta della Capitaneria di porto sulla quale il giovane sottufficialeprestato servizio. Aurelio Visalli è stato ristamattina al largo di, in provincia di Messina, nello specchio diantistante. Era disperso dalla tarda mattinata di ieri, quando è stato lanciato l’allarme e … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

