Milazzo | trovato corpo militare Guardia costiera disperso

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set (Adnkronos) - “La notizia della morte in mare del Secondo Capo dellaAurelio Visalli addolora la Difesa tutta. Il suo è stato un gesto eroico, non ha esitato a intervenire per soccorrere due bagnanti in difficoltà nel golfo di. Ha dimostrato grande coraggio e altruismo, qualità proprie dei nostri militari che non esitano a mettere a rischio la propria vita per l'incolumità altrui. In queste ore di profondo dolore, stringo in un forte abbraccio la famiglia, gli amici ed i colleghi del Sottufficiale". Lo scrive il sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo appresa la notizia. Nonostante le condizioni meteo proibitive, anche ieri erano proseguite senza sosta le ricerche del. A perlustrare il litorale il Nucleo Sub, due motovedette, una ...