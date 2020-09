Milazzo, ritrovato il corpo del sottufficiale annegato per salvare un ragazzo (Di domenica 27 settembre 2020) Il cadavere di Aurelio Visalli è stato rinvenuto questa mattina alle 8 alla baia del Tono dove si erano concentrate le ricerche. Di Maio annulla la visita a Milazzo in segno di lutto Leggi su repubblica (Di domenica 27 settembre 2020) Il cadavere di Aurelio Visalli è stato rinvenuto questa mattina alle 8 alla baia del Tono dove si erano concentrate le ricerche. Di Maio annulla la visita ain segno di lutto

guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - luigidimaio : Ci lascia da eroe. È una giornata triste per tutti noi. È stato ritrovato il corpo del sottufficiale Aurelio Visall… - LaStampa : Ritrovato il corpo del militare della Guardia costiera annegato per salvare un ragazzo a Milazzo - LaSany88 : RT @ultimenotizie: È stato ritrovato stamani al largo di #Milazzo (Me), il corpo di Aurelio Visalli, 40 anni, secondo capo della Guardia Co… - David85748210 : RT @GiorgiaMeloni: Una notizia che fa male al cuore. Ritrovato il corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale Guardia Costiera di Milazzo, tuff… -