Milazzo, ritrovato corpo del militare che ha salvato un ragazzo in mare (Di domenica 27 settembre 2020) È stato ritrovato nelle acque di Milazzo il corpo di Aurelio Visalli, il 40enne militare che si è gettato per salvare due ragazzi in mare Si chiudono le ricerche del corpo di Aurelio Visalli: il militare quarantenne è stato ritrovato privo di vita nelle acque di Milazzo, scomparso nella giornata di sabato dopo un tentativo di salvataggio. Visalli era secondo capo della Guardia Costiera di Milazzo e nella giornata di ieri è stato chiamato in causa per cercare di salvare due ragazzi dispersi in mare. Ma, a causa del maltempo e delle onde, si sono perse le tracce dell'uomo. Dopo aver salvato un quindicenne che stava per annegare, non si è avuta ...

guardiacostiera : Un mezzo navale della #GuardiaCostiera ha ritrovato questa mattina, davanti il litorale di #Milazzo, il corpo senza… - LaStampa : Ritrovato il corpo del militare della Guardia costiera annegato per salvare un ragazzo a Milazzo - fanpage : Milazzo, ritrovato dai colleghi il corpo di Aurelio Vissali: si era tuffato per salvare due ragazzi - francirisso : RT @GiorgiaMeloni: Una notizia che fa male al cuore. Ritrovato il corpo di Aurelio Visalli, sottufficiale Guardia Costiera di Milazzo, tuff… - superacquaman : L'approdo Gli stessi che oggi sono in lutto, per la morte del Secondo Capo AURELIO VISALLI che ieri si è buttato i… -