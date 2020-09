Milano: nasconde in casa 21 chili di eroina, arrestato un operaio (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - La polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino di origine albanese di 48 anni per detenzione di 21 chili di eroina. Venerdì pomeriggio scorso, gli agenti della squadra Mobile, durante un servizio antispaccio in via Tiepolo, hanno notato un furgoncino con a bordo un uomo, il quale si è fermato sulla strada in attesa di qualcuno. Poco dopo, è arrivato un altro uomo che è salito a bordo per alcuni istanti prima di entrare in uno stabile e far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno fermato il furgoncino e il guidatore aveva ancora appoggiato sulle gambe un involucro con 10 grammi di cocaina appena acquistati, a suo dire per un uso personale. L'uomo, residente a Bergamo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi delle ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020), 27 set. (Adnkronos) - La polizia di Stato haun cittadino di origine albanese di 48 anni per detenzione di 21di. Venerdì pomeriggio scorso, gli agenti della squadra Mobile, durante un servizio antispaccio in via Tiepolo, hanno notato un furgoncino con a bordo un uomo, il quale si è fermato sulla strada in attesa di qualcuno. Poco dopo, è arrivato un altro uomo che è salito a bordo per alcuni istanti prima di entrare in uno stabile e far perdere le proprie tracce. Gli agenti hanno fermato il furgoncino e il guidatore aveva ancora appoggiato sulle gambe un involucro con 10 grammi di cocaina appena acquistati, a suo dire per un uso personale. L'uomo, residente a Bergamo, è stato trovato in possesso di un mazzo di chiavi delle ...

