Milano Fashion Week PE 2021: l'arte del nude di Giorgio Armani

Ciò che finora si è visto live, in streaming o via social, è finito in tv. Giorgio Armani, pionieristico nel "democratizzare" per la prima volta una sfilata in prima serata su LA7, ha saputo sfruttare anche questo mezzo per portare in scena davanti ad un pubblico nuovo i codici del proprio successo decennale. Come? Rimanendo se stesso. Senza tradirsi, nemmeno nei dettagli come può essere il beauty look, che invece, si sa, in tv avrebbe regole ed esigenze molto specifiche. E allora, ecco che sfila una bellezza 100% Armani style: un nude look dalle ombre che intensificano lo sguardo quasi senza vedersi, e capelli scolpiti dal gel che annullano, ancora una volta e come sempre, rigide distinzioni tra femminile e maschile, con grazia ed eleganza.

No-makeup di velluto e raccolti che fluttuano tra maschile e femminile: il beauty look della sfilata Giorgio Armani trasmessa in prima serata tv su La7 ...

Non tutti l'hanno riconosciuta ma ai più attenti non è sfuggita la presenza in passerella di Nicole Poturalski. Nome ancora nuovo forse per i non amanti del gossip ma noto a chi della giovane modella, ...

