Milano: controlli polizia in zona Porta Garibaldi, tre arresti per droga (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - controlli nella serata di sabato 26 settembre, nelle zone della movida milanese da parte della polizia, che ha monitorato, in particolare, la zona di piazza Sempione, dove non si sono registrate situazioni di criticità. Non solo: l'Ufficio prevenzione generale, con le sue varie articolazioni (Volanti, Polmetro, Unità Cinofile antidroga e per ordine pubblico), affiancate dal Reparto mobile e da operatori della polizia Scientifica, ha predisposto un servizio specifico presso la stazione MM di Porta Garibaldi. Sono state controllate circa 200 persone - un 18enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020), 27 set. (Adnkronos) -nella serata di sabato 26 settembre, nelle zone della movida milanese da parte della, che ha monitorato, in particolare, ladi piazza Sempione, dove non si sono registrate situazioni di criticità. Non solo: l'Ufficio prevenzione generale, con le sue varie articolazioni (Volanti, Polmetro, Unità Cinofile antie per ordine pubblico), affiancate dal Reparto mobile e da operatori dellaScientifica, ha predisposto un servizio specifico presso la stazione MM di. Sono state controllate circa 200 persone - un 18enne è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente perché trovato in possesso di circa 13 grammi di marijuana ...

Yogaolic : Controlli in metro in Porta Garibaldi (#Milano): quasi 200 persone senza mascherina o biglietto - piepol49 : Controlli in metro in Porta Garibaldi (Milano): quasi 200 persone senza mascherina o biglietto - MFragasso : Controlli in metro in Porta Garibaldi (Milano): quasi 200 persone senza mascherina o biglietto - mikeosvizzero : bene, con la scusa dei 'controlli anti-covid', la polizia/SSN possono anche prendere campioni di dna di nascosto...… - _Airali : @ComuneMI complimenti per la gestione degli assembramenti. Sabato sera davanti all'Accademia di Brera centinaia e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano controlli Milano: controlli polizia in zona Porta Garibaldi, tre arresti per droga Il Tempo Milano: controlli polizia in zona Porta Garibaldi, tre arresti per droga

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Controlli nella serata di sabato 26 settembre, nelle zone della movida milanese da parte della polizia, che ha ...

Il Menti riapre ai tifosi: massimo mille spettatori

Lo stadio Menti è pronto a riaccogliere i tifosi biancorossi. E lo farà in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Aurora Pro Patria, in programma mercoledì 30 settembre alle 16, in linea con ...

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Controlli nella serata di sabato 26 settembre, nelle zone della movida milanese da parte della polizia, che ha ...Lo stadio Menti è pronto a riaccogliere i tifosi biancorossi. E lo farà in occasione della partita di Coppa Italia contro l'Aurora Pro Patria, in programma mercoledì 30 settembre alle 16, in linea con ...