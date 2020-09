Milano: Comune, tre nuovi interventi strade sicure vicino a scuole (Di domenica 27 settembre 2020) Milano, 27 set. (Adnkronos) - nuovi interventi di urbanistica tattica a Milano per migliorare la qualità degli spazi, la vivibilità e la sicurezza nei quartieri, in particolare in aree di forte interesse residenziale e nelle aree prospicienti le scuole, luoghi segnalati da cittadini e Municipi perché di interesse collettivo. Fra gli interventi più recenti e in fase di avvio vi sono quelli di piazza Sicilia, di viale Molise e di via Toce per i quali la Giunta ha deciso la delimitazione di nuove aree pedonali sperimentali e domani partiranno i lavori di realizzazione. Lo rende noto Palazzo Marino. "Una città sempre più vivibile, con strade sicure, nuove aree di interesse collettivo nei quartieri ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020), 27 set. (Adnkronos) -di urbanistica tattica aper migliorare la qualità degli spazi, la vivibilità e lazza nei quartieri, in particolare in aree di forte interesse residenziale e nelle aree prospicienti le, luoghi segnalati da cittadini e Municipi perché di interesse collettivo. Fra glipiù recenti e in fase di avvio vi sono quelli di piazza Sicilia, di viale Molise e di via Toce per i quali la Giunta ha deciso la delimitazione di nuove aree pedonali sperimentali e domani partiranno i lavori di realizzazione. Lo rende noto Palazzo Marino. "Una città sempre più vivibile, con, nuove aree di interesse collettivo nei quartieri ...

