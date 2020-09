Milano: Comune, tre nuovi interventi strade sicure vicino a scuole (3) (Di domenica 27 settembre 2020) (Adnkronos) - Sempre domani partono i lavori per la colorazione della pavimentazione di via Toce, a completamento dell'intervento che ha già visto la pedonizzazione del tratto tra via Cusio e il parchetto intitolato a Bruno Munari e la posa di panchine, tavoli da pic nic e tavoli da ping pong. All'intervento si aggiungerà a breve l'itinerario ciclabile progettato in via Alserio con pista ciclabile in contromano protetta da sosta. Attraverso il progetto promosso dal Comune, Comitato Isola e Repubblica del Desing in collaborazione con Ghigos, IDES Bit Factory e Comieco, verrà realizzato un dipinto urbano sul tema del valore del gioco come strumento didattico e di aggregazione. L'asfalto diverrà un libro illustrato, i lampioni isole da gioco ed il cielo una filastrocca. Un fitto programma di workshop coordinato da Comitato Isola e Repubblica ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) (Adnkronos) - Sempre domani partono i lavori per la colorazione della pavimentazione di via Toce, a completamento dell'intervento che ha già visto la pedonizzazione del tratto tra via Cusio e il parchetto intitolato a Bruno Munari e la posa di panchine, tavoli da pic nic e tavoli da ping pong. All'intervento si aggiungerà a breve l'itinerario ciclabile progettato in via Alserio con pista ciclabile in contromano protetta da sosta. Attraverso il progetto promosso dal, Comitato Isola e Repubblica del Desing in collaborazione con Ghigos, IDES Bit Factory e Comieco, verrà realizzato un dipinto urbano sul tema del valore del gioco come strumento didattico e di aggregazione. L'asfalto diverrà un libro illustrato, i lampioni isole da gioco ed il cielo una filastrocca. Un fitto programma di workshop coordinato da Comitato Isola e Repubblica ...

ComuneMI : Milano sottoscrive l'impegno di @c40cities per lo stop agli investimenti in combustibili fossili. Il sindaco… - EleonoraEvi : Il Comune di #Milano e #RegioneLombardia dovrebbero sapere che con la #salute non si scherza, applicare pienamente… - sansiratt62 : Galleria, i rinnovi finiscono al Tar: 'Sarà guerra legale con il Comune' - Capobianco2005C : @PiramideRossa @Barbara___2105 @Stefano0323 @caritas_milano @CaritasItaliana @Avvenire_Nei @nelloscavo… - annuncy_it : OffertaLavoro, Attori, modelli, gente comune (Milano): Studio AFDM Entertainment (Intrattenimento & Spettacolo) CON… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano Comune Milano: Comune, tre nuovi interventi strade sicure vicino a scuole (2) Il Tempo Milano: Comune, tre nuovi interventi strade sicure vicino a scuole

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Nuovi interventi di urbanistica tattica a Milano per migliorare la qualità degli spazi, la vivibilità e la sicurezza ...

Milano non rinuncia al design e al Fuorisalone, arriva Milano Design City

Dal 28 settembre al 10 ottobre va in scena Milano Design City, l'edizione autunnale del Fuorisalone 2020. Il design torna in città e online.

Milano, 27 set. (Adnkronos) - Nuovi interventi di urbanistica tattica a Milano per migliorare la qualità degli spazi, la vivibilità e la sicurezza ...Dal 28 settembre al 10 ottobre va in scena Milano Design City, l'edizione autunnale del Fuorisalone 2020. Il design torna in città e online.