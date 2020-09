Milano | Comune | tre nuovi interventi strade sicure vicino a scuole 2

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 settembre 2020) (Adnkronos) - Parte l'intervento davanti all'ingresso della scuola in piazza Sicilia dove verrà creata una nuova area pedonale di circa mille metri quadri che sarà poi attrezzata con tavoli da ping pong e da pic-nic, panchine, rastrelliere per biciclette e alberi in vaso. In via Sacco sarà allargato il marciapiede dal lato della scuola lungo tutto l'edificio. L'incrocio tra via Sacco e via Seprio verrà messo inzza, sarà accorciata la lunghezza degli attraversamenti pedonali per renderli più facili e sarà incrementato lo spazio pedonale a disposizione dei genitori in corrispondenza dell'ingresso della scuola. L'intero intervento non ridurrà i posti auto, anzi la sosta verrà riordinata per proteggere le alberature e dissuadere la possibilità di lasciare l'auto in modo irregolare. Connessa a ...