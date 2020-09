Milan, Pioli: “Buona partita, adesso una settimana importante. Tonali si è fatto trovare pronto” (Di domenica 27 settembre 2020) Stefano Pioli ha commentato la vittoria, precisamente la seconda consecutiva in campionato, che lancia i rossoneri a punteggio pieno.LE PAROLE DI Piolicaption id="attachment 1028331" align="alignnone" width="865" Pioli, getty images/caption"Era una partita difficile, - analizza il tecnico rossonero - in questo periodo stiamo giocando tanto. Non possiamo pensare sempre di tenere i ritmi alti. adesso stringiamo i denti, questa è una settimana molto importante per il campionato e l'Europa League. Gli obiettivi sono giocare bene e vincere le partite, anche se oggi potevamo fare ancora meglio e gestire la palla in un altro modo. L'infortunio di Rebic? Speriamo che non sia niente di grave, possiamo dire con certezza che non ci sono fratture, quindi i tempi di recupero ... Leggi su itasportpress (Di domenica 27 settembre 2020) Stefanoha commentato la vittoria, precisamente la seconda consecutiva in campionato, che lancia i rossoneri a punteggio pieno.LE PAROLE DIcaption id="attachment 1028331" align="alignnone" width="865", getty images/caption"Era unadifficile, - analizza il tecnico rossonero - in questo periodo stiamo giocando tanto. Non possiamo pensare sempre di tenere i ritmi alti.stringiamo i denti, questa è unamoltoper il campionato e l'Europa League. Gli obiettivi sono giocare bene e vincere le partite, anche se oggi potevamo fare ancora meglio e gestire la palla in un altro modo. L'infortunio di Rebic? Speriamo che non sia niente di grave, possiamo dire con certezza che non ci sono fratture, quindi i tempi di recupero ...

