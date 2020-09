Milan, la cessione di Paquetà al Lione è legata ad Aouar (Di domenica 27 settembre 2020) Il Milan sta aspettando che il Lione ceda Aouar all’Arsenal prima di completare la cessione di Lucas Paquetà al club francese La cessione di Lucas Paquetà, centrocampista del Milan, al Lione è legata a quella di Aouar, giocatore in forza al club francese, all’Arsenal. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la società transalpina sta aspettando proprio di cedere il proprio giocatore prima di completare l’acquisto di Paquetà. Il Lione ha già rifiutato un’offerta da 35 milioni dell’Arsenal che avrebbe però rilanciato a 38. La distanza tra i due club ma si tratta ancora per cercare di chiudere l’operazione. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Ilsta aspettando che ilcedaall’Arsenal prima di completare ladi Lucas Paquetà al club francese Ladi Lucas Paquetà, centrocampista del, ala quella di, giocatore in forza al club francese, all’Arsenal. Secondo quanto riportato dalla stampa francese, la società transalpina sta aspettando proprio di cedere il proprio giocatore prima di completare l’acquisto di Paquetà. Ilha già rifiutato un’offerta da 35 milioni dell’Arsenal che avrebbe però rilanciato a 38. La distanza tra i due club ma si tratta ancora per cercare di chiudere l’operazione. Leggi su Calcionews24.com

Glongari : #OL ha due centrocampisti attraverso cui potrebbe fare cassa. Il primo è #Aouar che è confermato come obiettivo del… - AntoVitiello : Dialogo costante con il #Lione per la cessione di #Paquetà, il #Milan continua a lavorare in queste ore e sta prova… - Alessan34958222 : RT @Angelredblack1: Secondo quanto riportato da @Sport_Mediaset XXL l'arrivo di un difensore centrale è la priorità ma dipende dalla cessio… - A_Tutto_Milan : ?? | #Fofana in cima alla lista ma serve la cessione di #Paquetà. Il piano B è #Nastasic - nicolabellini75 : O riusciamo a prenderlo forte o lo prendiamo scarso . Ottima idea -

Ultime Notizie dalla rete : Milan cessione Mercato Milan: tutto fatto per la cessione, ora il colpo in difesa Virgilio Sport Milan, la cessione di Paquetà al Lione è legata ad Aouar

Il Milan sta aspettando che il Lione ceda Aouar all'Arsenal prima di completare la cessione di Lucas Paquetà al club francese ...

Sky Sport – Fofana resta un obiettivo dei rossoneri

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Wesley Fofana, giovane difensore classe 2000 in forza al Saint-Etienne, rimane un obiettivo di mercato concreto della dirigenza milanista. Il Milan lo segue atte ...

Il Milan sta aspettando che il Lione ceda Aouar all'Arsenal prima di completare la cessione di Lucas Paquetà al club francese ...Secondo quanto riportato da Sky Sport, Wesley Fofana, giovane difensore classe 2000 in forza al Saint-Etienne, rimane un obiettivo di mercato concreto della dirigenza milanista. Il Milan lo segue atte ...