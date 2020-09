Milan, è Fofana il vero obiettivo per la difesa (Di domenica 27 settembre 2020) A poco più di una settimana dalla fine del calciomercato, il Milan è ancora alla ricerca di un profilo importante per il proprio reparto difensivo. Le prime partite di questa nuova stagione hanno infatti evidenziato come sia necessario l’acquisto di un difensore centrale di rilievo, che sia già pronto per giocare partite importanti. Per questo nelle ultime ore è tornato forte il nome di Fofana, classe 2000 del Saint-Étienne. Wesley Fofana (Photo by Jean Catuffe/Getty Images)obiettivo Fofana, ma serve una cessione Come riportato da tuttomercatoweb, è Fofana il vero obiettivo per rinforzare la difesa. Il difensore francese, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 27 settembre 2020) A poco più di una settimana dalla fine del calciomercato, ilè ancora alla ricerca di un profilo importante per il proprio reparto difensivo. Le prime partite di questa nuova stagione hanno infatti evidenziato come sia necessario l’acquisto di un difensore centrale di rilievo, che sia già pronto per giocare partite importanti. Per questo nelle ultime ore è tornato forte il nome di, classe 2000 del Saint-Étienne. Wesley(Photo by Jean Catuffe/Getty Images), ma serve una cessione Come riportato da tuttomercatoweb, èilper rinforzare la. Il difensore francese, nonostante la giovane età, ha già dimostrato di ...

