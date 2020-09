Migranti, perché i quattro Paesi del Gruppo di Visegrád sono intoccabili (Di domenica 27 settembre 2020) Oggi la Chiesa celebra la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. Un’iniziativa che risale al 1914 e vuole dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, tema d’attualità anche dopo 106 anni. La giornata arriva nella settimana in cui la Commissione europea ha presentato la proposta per modificare il Regolamento di Dublino, annunciata con toni ambiziosi e un trionfalismo francamente eccessivo rispetto al documento finale. Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo non prevede la ripartizione obbligatoria dei Migranti come desiderato da Italia e Grecia. In alternativa, in base un principio di quote, i Paesi terzi potranno scegliere di accogliere o rifiutare i Migranti; dovendo però occuparsi dei rimpatri dei richiedenti asilo la cui domanda è ... Leggi su open.online (Di domenica 27 settembre 2020) Oggi la Chiesa celebra la Giornata mondiale del Migrante e del Rifugiato. Un’iniziativa che risale al 1914 e vuole dimostrare la preoccupazione per le diverse categorie di persone vulnerabili in movimento, tema d’attualità anche dopo 106 anni. La giornata arriva nella settimana in cui la Commissione europea ha presentato la proposta per modificare il Regolamento di Dublino, annunciata con toni ambiziosi e un trionfalismo francamente eccessivo rispetto al documento finale. Il nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo non prevede la ripartizione obbligatoria deicome desiderato da Italia e Grecia. In alternativa, in base un principio di quote, iterzi potranno scegliere di accogliere o rifiutare i; dovendo però occuparsi dei rimpatri dei richiedenti asilo la cui domanda è ...

NicolaPorro : Si chiamano estremisti dell'accoglienza e sono quelli che per ragioni ideologiche non vogliono governare il fenomen… - carlogubi : Quando capirete che non siete poveri perché ci sono i migranti, ma perché vi sfrutta l'1% di ultraricchi che schiac… - NicolaPorro : #vonderLeyen presenta in pompa magna la presunta riforma del trattato di #Dublino. Andrea Amata spiega perché, a be… - MichelaRoi : RT @GoffredoB: E anche questa è una scemenza perché la valutazione non può che essere sul soggetto, in Tunisia gli omosessuali vengono arre… - ald962 : RT @serebellardinel: #Salvini lo sapeva benissimo che #Quota100 era un progetto triennale e che non sarebbe stato rinnovato,anche perchè l'… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti perché Migranti: Furlan, 'nessuno può chiudere gli occhi, accogliere è dovere universale' Affaritaliani.it