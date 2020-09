Microsoft ha acquistato Zenimax, ma la società di Bethesda era inizialmente in trattative con Electronic Arts (Di domenica 27 settembre 2020) I giornalisti di Bloomberg hanno svelato un interessante retroscena sulla recente acquisizione che ha sconvolto l'industria videoludica: Zenimax Media, l'azienda prorietaria di Bethesda, id Software, Arkane e molte altre, ora fanno parte di Microsoft e del team Xbox. Tuttavia, sapete che poteva andare diversamente?Stando a quanto svelato da Bloomberg, infatti, prima di Microsoft c'era un altro possibile acquirente: niente meno che Electronic Arts. Cos'è successo? Il CEO di Zenimax Media, Robert A. Altman e il co-fondatore di Bethesda, Chrstopher Weaver, possiedono ciascuno il 30% delle azioni dell'intera compagnia, cosa che, ovviamente, gli garantisce pieno potere sulle decisioni interne.Altman aveva da anni il desiderio di vendere la compagnia ... Leggi su eurogamer (Di domenica 27 settembre 2020) I giornalisti di Bloomberg hanno svelato un interessante retroscena sulla recente acquisizione che ha sconvolto l'industria videoludica:Media, l'azienda prorietaria di, id Software, Arkane e molte altre, ora fanno parte die del team Xbox. Tuttavia, sapete che poteva andare diversamente?Stando a quanto svelato da Bloomberg, infatti, prima dic'era un altro possibile acquirente: niente meno che. Cos'è successo? Il CEO diMedia, Robert A. Altman e il co-fondatore di, Chrstopher Weaver, possiedono ciascuno il 30% delle azioni dell'intera compagnia, cosa che, ovviamente, gli garantisce pieno potere sulle decisioni interne.Altman aveva da anni il desiderio di vendere la compagnia ...

