Mibact sospende le domeniche gratuite al museo (Di domenica 27 settembre 2020) Emergenza Covid-19: il Ministero dei beni culturali sospende le domeniche gratuite al museo per precauzione vista la situazione epidemiologica È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute che sospende le domeniche gratuite al museo. Il provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione da parte del Ministero per i beni e le… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di domenica 27 settembre 2020) Emergenza Covid-19: il Ministero dei beni culturalilealper precauzione vista la situazione epidemiologica È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del Ministero della Salute cheleal. Il provvedimento è stato preso a seguito della segnalazione da parte del Ministero per i beni e le… L'articolo Corriere Nazionale.

_MiBACT : #COVID?19, #MiBACT: È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del @MinisteroSalute che sospende le… - ParcoColosseo : RT @_MiBACT: #COVID?19, #MiBACT: È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del @MinisteroSalute che sospende le domenica gr… - HankHC91 : RT @_MiBACT: #COVID?19, #MiBACT: È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del @MinisteroSalute che sospende le domenica gr… - TerraDiPalma : RT @_MiBACT: #COVID?19, #MiBACT: È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del @MinisteroSalute che sospende le domenica gr… - LucianaCiolfi : RT @_MiBACT: #COVID?19, #MiBACT: È stata pubblicata ieri in Gazzetta ufficiale l’ordinanza del @MinisteroSalute che sospende le domenica gr… -

Ultime Notizie dalla rete : Mibact sospende Coronavirus, il Ministero Mibact sospende domeniche gratuite al museo Umbria Journal il sito degli umbri Mibact sospende le domeniche gratuite al museo

Emergenza Covid-19: il Ministero dei beni culturali sospende le domeniche gratuite al museo per precauzione vista la situazione epidemiologica È stata pubblicata in Gazzetta ufficiale l’ordinanza d ...

Coronavirus, il Ministero Mibact sospende domeniche gratuite al museo

Coronavirus, il Ministero Mibact sospende domeniche gratuite al museo in attuazione delle misure di riduzione e contenimento del rischio ...