Meteo, le previsioni di lunedì 28 settembre (Di domenica 27 settembre 2020) Lunedì sarà ancora una giornata molto fresca per il periodo con le temperature che tenteranno un rimbalzo ma saranno sempre sotto la media, (IL FORTE MALTEMPO DEL WEEKEND: COSA E' SUCCESSO IN ITALIA) Il tempo non guarirà in fretta e saranno ancora possibili piogge su Lazio, Campania, il basso Tirreno e al Nord Est. Tempo migliore sulle altre zone. Da martedì inizierà una pausa anticiclonica con tempo soleggiato quasi ovunque e temperature più calde. Rimarrà parzialmente penalizzata l'area del basso Tirreno con alcuni rovesci su Campania e Calabria.Le previsioni al NordTempo soleggiato al Nord Ovest, ancora qualche pioggia (più debole) sul Triveneto. Isolati piovaschi possibili anche in Liguria. Mari molto mossi. Temperature massime comprese tra 16 e 20 gradi.Le previsioni al CentroNuova ...

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale ha stabilito lo stato di Attenzione per criticità idrogeologica, con riferimento al bacino idrografico Po- Fissero- Tartaro- Canal Bia ...

