Meteo Italia, ancora piogge e vento. E scatta l'allerta in diverse regioni: le previsioni

Meteo, l'allerta della Protezione Civile. Puntuale come ogni anno, ma con qualche anticipo. Le temperature hanno subito un calo repentino e a darne comunicazione ufficiale è proprio la Protezione Civile. piogge e vento su gran parte delle regioni d'Italia. In arrivo, infatti, una seconda perturbazione localmente anche molto intensa e accompagnata da grandinate, fulmini e forti raffiche di vento. Il calo considerevole delle temperature si fa già sentire su gran parte del nostro Paese. Il maltempo si concentrerà su Campania, basso Lazio, Abruzzo, Molise fino alle Marche, l'Umbria e il settore più meridionale della Toscana dove non si escludono possibili nubifragi. Non saranno da escludere del tutto alcune schiarite, seppur per breve tempo.

In prevalenza soleggiato eccetto per addensamenti nuvolosi a carattere sparso sull'arco alpino centro orientale e sulla Liguria. Temperature in aumento, massime tra 17 e 22. Residui fenomeni tra bassa ...

Ancora locali rovesci sul Triveneto; fugaci piovaschi al mattino sulla Liguria, meglio altrove con prevalenza di schiarite e qualche velatura in transito. Temperature stabili, massime tra 15 e 20.

