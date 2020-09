Messa oggi in tv domenica 27 settembre su TV2000: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 27 settembre 2020) Il programma della Santa Messa che sarà visibile su TV2000 nella giornata di oggi domenica 27 settembre. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su TV2000 (canale 28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky), canale di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santa Messa ore 08:30 – Santa Messa ore 18:00 – Rosario ... Leggi su sportface (Di domenica 27 settembre 2020) Il programma della Santache sarà visibile sunella giornata di27. In Italia, a causa dell’emergenza coronavirus, le celebrazioni si svolgeranno in tutto il paese con un numero ristretto di ingressi in chiesa, per ridurre il rischio di contagio di Covid-19. Su28 digitale terrestre, 18 di tivùsat, 157 di Sky),di riferimento per i credenti, saranno però trasmesse ben tre messe nel corso della giornata. Si parte alle ore 7, mentre alle 8:30 ci sarà la seconda celebrazione. Ultimo appuntamento di giornata alle ore 19. ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO ore 07:00 – Santaore 08:30 – Santaore 18:00 – Rosario ...

vaticannews_it : #20settembre #TempoDelCreato celebrato oggi con una Messa alla @_LivingChapel_ @OrtoRoma l’installazione architett… - StampaNovara : Novara, il biblista galliatese don Silvio Barbaglia nuovo parroco a Veveri: oggi la prima messa - zazoomblog : Messa oggi in tv domenica 27 settembre su Rai Uno: canale e orario - #Messa #domenica #settembre #canale - Marcellino66it : @NicoSpinelli8 Il suo compagno di fascia deve essere Bastoni. Oggi c era kolarov. Tutta la difesa era messa male e… - costi_mila : Io? Io oggi non riesco a spiegarmi perché questi due mi hanno messa al mondo? Io, io chi sono? Io, sono una che par… -