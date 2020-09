Mes, Visco: “Dal punto di vista economico solo vantaggi. Unico problema può essere lo stigma legato a cattivo uso o cattiva comunicazione” (Di domenica 27 settembre 2020) “Da un punto di vista economico” un prestito della nuova linea di credito pandemica del Mes “ha solamente vantaggi: è un prestito a condizioni migliori di quelle del mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo”. Mentre il segretario Pd Nicola Zingaretti, passate le elezioni, aumenta il pressing perché l’Italia faccia richiesta dei 36 miliardi utilizzabili per rafforzare il sistema sanitario e Giuseppe Conte prende tempo, il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco fa il punto sui rischi veri e presunti. “Non vedo gravi problemi a usarlo”, spiega dal Festival dell’Economia di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 27 settembre 2020) “Da undi” un prestito della nuova linea di credito pandemica del Mes “ha solamente: è un prestito a condizioni migliori di quelle del mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo”. Mentre il segretario Pd Nicola Zingaretti, passate le elezioni, aumenta il pressing perché l’Italia faccia richiesta dei 36 miliardi utilizzabili per rafforzare il sistema sanitario e Giuseppe Conte prende tempo, il governatore della Banca d’Italia Ignaziofa ilsui rischi veri e presunti. “Non vedo gravi problemi a usarlo”, spiega dal Festival dell’Economia di ...

repubblica : Visco: 'Il futuro lo giochiamo su innovazione e sostenibilità. Dal Mes solo vantaggi economici' [aggiornamento dell… - sole24ore : Visco in campo per il Mes: dal punto di vista economico ha solo vantaggi - Corriere : Visco: «Dal Mes avremo solo vantaggi. La troika non esiste» - antonie85321896 : RT @fattoquotidiano: Mes, Visco: “Dal punto di vista economico solo vantaggi. Unico problema può essere lo stigma legato a cattivo uso o ca… - GPiziarte : Visco: “Incertezze sulle stime, non credo a sorprese positive. Dal Mes vantaggi” -