Mes, Visco “Dal punto di vista economico solo vantaggi” (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Da un punto di vista economico” il Mes “ha solamente vantaggi: non si va sul mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento.“Non vedo gravi problemi a usarlo: l'unico potrebbe essere quello dello stigma, ma quello stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione”. Il governatore di Bankitalia si è poi soffermato a lungo sul tema dell'istruzione. “Il nostro paese ha due gap importanti in merito all'istruzione: il primo sulla ricerca e il secondo sul livello di ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Da undi” il Mes “ha solamente vantaggi: non si va sul mercato, è a lunga scadenza, a condizioni buone e la condizionalità è solamente spendere i soldi nel settore per il quale è stato disegnato questo fondo”. Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento.“Non vedo gravi problemi a usarlo: l'unico potrebbe essere quello dello stigma, ma quello stigma è legato a un cattivo utilizzo dei fondi o a una cattiva comunicazione”. Il governatore di Bankitalia si è poi soffermato a lungo sul tema dell'istruzione. “Il nostro paese ha due gap importanti in merito all'istruzione: il primo sulla ricerca e il secondo sul livello di ...

