Mes | Visco | Dal punto di vista economico solo vantaggi

Leggi su iltempo

(Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - Sul Mes "daldipuramentevedo: non si va sul mercato, è a lunga scadenza, la condizionalità èdi spendere soldi sul settore per il quale è disegnato questo fondo". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia, Ignazio, nel suo intervento al Festival dell'Economia di Trento. Certo c'è il tema dello stigma, "è una cosa che va affrontata", ma, spiega, "il problema della Troika non esiste". "Ilfondamentale -ha proseguito- è che è un prestito a condizioni migliori del mercato" concepito "per un periodo lungo, di dieci anni, per fare operazioni di natura strutturale o per ...