(Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo da fare unin;: chiedere il Mes.l'abolizione di100 i 37 miliardi per la sanità pubblica del Mes. Ci arriveremo,". Così Matteo, in un video postato su Twitter.

TV7Benevento : Mes: Renzi, 'ora un passo in più dopo cancellazione quota 100'... - EmilianoAlchidi : RT @weiler1972: @matteorenzi @ItaliaViva Renzi politicamente siete insignificanti, siete l'ultima ruota del carro. Il mes mettetelo su per… - weiler1972 : @matteorenzi @ItaliaViva Renzi politicamente siete insignificanti, siete l'ultima ruota del carro. Il mes mettetelo… - vincenz88132159 : @PatriziaRametta @gabrillasarti2 @LucaSucci @Capezzone @matteosalvinimi @borghi_claudio @lucabattanta @valy_s… - acqu_marina : RT @kickmyballs222: Ricapitolando sono sicuramente favorevoli al #MES #Renzi #ItaliaViva #Zingaretti #Bonaccini (aiutato ad essere dove è a… -

Ultime Notizie dalla rete : Mes Renzi

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Oggi abbiamo da fare un passo in più: chiedere il Mes. Dopo l'abolizione di quota 100 i 37 miliardi per la sanità pubblica del Mes. Ci arriveremo, passo dopo passo". Così ...Cantami, o diva, del devoto Salvini l'ira molesta che infinite addusse noie agli italici... Se Omero fosse vissuto ai giorni nostri non si sarebbe certo perso nel descrivere l'assedio di Troia a parti ...