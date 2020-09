Mes: per Bankitalia quei soldi vanno presi (Di domenica 27 settembre 2020) Dal palco del Festival dell'Economia di Trento il governatore Visco invita all'utilizzo del Mes: 'Che dal punto di vista economico - dice- ha solo vantaggi' Leggi su tg.la7 (Di domenica 27 settembre 2020) Dal palco del Festival dell'Economia di Trento il governatore Visco invita all'utilizzo del Mes: 'Che dal punto di vista economico - dice- ha solo vantaggi'

