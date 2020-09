Mes: Bonaccini, 'come si fa a rinunciare a 36 mld?' (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ho il massimo rispetto per le fibrillazioni di tutti ma siamo qui per risolvere i problemi del Paese, non delle singole forze politiche. Noi stiamo progettando interventi per rendere più forte e moderna la sanità pubblica, investendo su nuovi ospedali, la tecnologia e sui soprattutto sui servizi territoriali. Ma come si fa a rinunciare a 36 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund? Diciamo tutti che è dalla sanità che deve ripartire la ricostruzione: bene, iniziamo a farlo, coi fatti però. Io voglio discutere pubblicamente di questo, non di altro". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini in merito al Mes. "Non mi permetto di dire a Nicola Zingaretti che cosa debba fare. Sta lavorando ... Leggi su iltempo (Di domenica 27 settembre 2020) Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Ho il massimo rispetto per le fibrillazioni di tutti ma siamo qui per risolvere i problemi del Paese, non delle singole forze politiche. Noi stiamo progettando interventi per rendere più forte e moderna la sanità pubblica, investendo su nuovi ospedali, la tecnologia e sui soprattutto sui servizi territoriali. Masi fa aa 36 miliardi di euro aggiuntivi al Recovery Fund? Diciamo tutti che è dalla sanità che deve ripartire la ricostruzione: bene, iniziamo a farlo, coi fatti però. Io voglio discutere pubblicamente di questo, non di altro". Ad affermarlo, in un'intervista al 'Corriere della Sera', è il presidente dell'Emilia Romagna, Stefanoin merito al Mes. "Non mi permetto di dire a Nicola Zingaretti che cosa debba fare. Sta lavorando ...

Intervista a Bonaccini: «Basta ritardi sul Mes. Zingaretti al governo? Tocca a lui decidere»

