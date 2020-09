Mercato Juventus, 3 cessioni per l’assalto decisivo al nuovo attaccante (Di domenica 27 settembre 2020) Mercato Juventus – Ci sono ancora delle caselle da liberare nella rosa di Pirlo ma anche da riempire. L’obiettivo è quello di regalare al tecnico una squadra adatta per vincere il decimo titolo in Italia ma anche per primeggiare in Europa. Dopo il colpo Morata in avanti, adesso ci si aspetta l’arrivo di un’altra punta. Che potrebbe essere il giovane Moise Kean. Per lui si tratterebbe di un ritorno in bianconero. Mercato Juventus, Paratici lavora a 3 cessioni Come ha riportato anche Tuttosport, una volta ottenuto il sì del calciatore si tratterà di parlare con l’Everton, proprietario del cartellino di Kean. L’intenzione della Juventus è quello di arrivare magari ad un prestito biennale per ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 27 settembre 2020)– Ci sono ancora delle caselle da liberare nella rosa di Pirlo ma anche da riempire. L’obiettivo è quello di regalare al tecnico una squadra adatta per vincere il decimo titolo in Italia ma anche per primeggiare in Europa. Dopo il colpo Morata in avanti, adesso ci si aspetta l’arrivo di un’altra punta. Che potrebbe essere il giovane Moise Kean. Per lui si tratterebbe di un ritorno in bianconero., Paratici lavora a 3Come ha riportato anche Tuttosport, una volta ottenuto il sì del calciatore si tratterà di parlare con l’Everton, proprietario del cartellino di Kean. L’intenzione dellaè quello di arrivare magari ad un prestito biennale per ...

romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - ZZiliani : ULTIMORA MERCATO. Juventus in difficoltà: triennale a Moggi. - LucaPacini74 : RT @mlollobrigida: Alle 17.10 torna A Tutta Rete. Argomenti caldi: mercato, le fare di ieri: un sabato di gol. Roma-Juventus: Allegri rotta… - forumJuventus : Commisso tiene la porta aperta per la Juve: 'Chiesa resta? Nell'ultima settimana di mercato tutto può succedere'??… - MileTrecarichi : Kolarov-Vidal-Hakimi-Pinamonti Stanno per prendere Darmian..Non sono riusciti per adesso a piazzare Radja e Perisic… -