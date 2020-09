Melaverde, puntata 27 settembre: i servizi di Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, info streaming (Di domenica 27 settembre 2020) Ultima puntata del mese in compagnia di Melaverde, oggi domenica 27 settembre 2020. Ellen Hidding e Vincenzo Venuto, i due padroni di casa del programma, tornano puntuali poco prima delle ore 12.00 su Canale 5 con una nuova puntata ricca di interessanti informazioni sulle bellezze del nostro Paese. Dagli antichi mestieri che rischiano di perdersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 27 settembre 2020) Ultimadel mese in compagnia di, oggi domenica 272020., i due padroni di casa del programma, tornano puntuali poco prima delle ore 12.00 su Canale 5 con una nuovaricca di interessantirmazioni sulle bellezze del nostro Paese. Dagli antichi mestieri che rischiano di perdersi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

blogtivvu : Melaverde, puntata 27 settembre: servizi di Ellen e Vincenzo - DanieleScarpini : Melaverde – Terza puntata del 20 settembre 2020 – Mete, luoghi e temi. - RicetteInTv : Melaverde – Terza puntata del 20 settembre 2020 – Mete, luoghi e temi. - blogtivvu : Melaverde, puntata 20 settembre in Emilia e Treviso, info streaming - CinguettaTV : Alle 11:55 su #canale5 una nuova puntata di #MELAVERDE che in Emilia Romagna nella food-valley per scoprire la fil… -