Mediaset | giornalisti Newsmediaset Roma a Berlusconi | riaggiornare trasferimenti a Milano

Roma, 27 set. (Adnkronos) - "Caro Presidente, Lei ha ricordato che fino a quando la circolazione di questo virus non sarà debellata, ognuno di noi, 'pur agendo con la più grande prudenza, è esposto al rischio di essere contagiato e di contagiare gli altri'. Siamo sicuri che Lei comprenderà il nostro senso di smarrimento, così come le paure per il futuro. Per questi motivi ancora auspichiamo che l'azienda Mediaset riaggiorni il tema dei trasferimenti a quando le condizioni generali saranno più sicure per tutti". E' quanto si legge in una lettera aperta dei giornalisti di Cronaca, Esteri e Sport di News Mediaset Roma in merito al trasferimento da Roma a Milano.

Mediaset vuol lasciare la sede di Roma. Quindici trasferimenti forzati a Milano

Se finora Mediaset aveva la fama di essere un’azienda che non licenzia e tratta bene i suoi dipendenti, in questi giorni sta smentendo la sua buona reputazione. Quindici giornalisti della sede romana ...

