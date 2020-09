Matuidi su Cristiano Ronaldo: «Mai vista una cosa del genere» (Di domenica 27 settembre 2020) Blaise Matuidi, centrocampista dell’Inter Miami, ha svelato un retroscena su Cristiano Ronaldo in un’intervista. Le sue dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Blaise Matuidi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni su Cristiano Ronaldo, suo ex compagno di squadra alla Juventus. «È il miglior giocatore del mondo. È un mostro che lavora, arriva per primo e se ne va per ultimo. Non ho mai visto una cosa del genere in vita mia. È una macchina da guerra a livello mentale. Il semplice fatto che abbia vinto 5 Palloni d’Oro, 5 Champions League ma vuole ancora essere il migliore al mondo lo spinge a fare cose straordinarie». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 settembre 2020) Blaise, centrocampista dell’Inter Miami, ha svelato un retroscena suin un’inter. Le sue dichiarazioni Intervenuto ai microfoni di Telefoot, Blaiseha rilasciato le seguenti dichiarazioni su, suo ex compagno di squadra alla Juventus. «È il miglior giocatore del mondo. È un mostro che lavora, arriva per primo e se ne va per ultimo. Non ho mai visto unadelin vita mia. È una macchina da guerra a livello mentale. Il semplice fatto che abbia vinto 5 Palloni d’Oro, 5 Champions League ma vuole ancora essere il migliore al mondo lo spinge a fare cose straordinarie». Leggi su Calcionews24.com

junews24com : Matuidi, confessione su Ronaldo: «Non avevo mai visto una cosa del genere» - - Jannittu : RT @marco_rogerio_: È passata sottotraccia una grande falsità degli ultimi due anni. Dietro, dal lato di Cristiano c'era Ramsey. Non un M… - GiuseppeA_7 : RT @marco_rogerio_: È passata sottotraccia una grande falsità degli ultimi due anni. Dietro, dal lato di Cristiano c'era Ramsey. Non un M… - grizwigga : RT @marco_rogerio_: È passata sottotraccia una grande falsità degli ultimi due anni. Dietro, dal lato di Cristiano c'era Ramsey. Non un M… - ludovica1000 : RT @marco_rogerio_: È passata sottotraccia una grande falsità degli ultimi due anni. Dietro, dal lato di Cristiano c'era Ramsey. Non un M… -