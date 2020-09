Mara Venier | la frecciata in diretta contro Barbara D’Urso | spettatori senza parole

(Di domenica 27 settembre 2020), lainD’Urso:quando hanno compreso ciò che voleva dire. Domenica In ha dimostrato più volte di essere il programma principe della domenica pomeriggio. La rivalità con Domenica Live diD’Urso è finita da tempo anche per un cambio di orario del programma Mediaset. Ma … L'articolo, lainD’Urso:è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

guglielmo75 : Che noia di programma senza idee, Mara Venier ha la fortuna di non avere concorrenza altrimenti la gente cambierebb… - Vale41229116 : RT @salento_news: Oggi @MarroneEmma ospite di Mara Venier a #DomenicaIn - Ema_poet : RT @FredMosby_: Divano, plaid, tisana allo zenzero e Mara Venier #DomenicaIn - emiliano_eusebi : @Ale_Mussolini_ @mara_venier @milly_carlucci @Ballando_Rai @MaykelFonts76 @RaiUno Sei bellissima - terraribelle86 : RT @AlbertoFuschi: Selfie ?? Mara Venier, Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, speriamo non sia l’ultima volta ?? #DomenicaIn #LAllieva3… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Da storico mezzo busto del TG1 a volto de “La vita in diretta”, per Alberto Matano il passo è stato breve ed è stato un successo. Infatti, se l’anno scorso il giornalista presentava in coppia con Lore ...«Sono nato a Beirut nell’83 durante la guerra civile e poi, dopo un anno e mezzo, ci siamo spostati e siamo andati a Parigi. Però questa idea di essere libanese è ...